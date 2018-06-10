أبو زهري: الحراك ضد عقوبات السلطة على غزة خطوة في الاتجاه الصحيح

قال القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، اليوم الأحد، إن الحراك المتزايد ضد عقوبات السلطة على قطاع غزة هو خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأضاف أبو زهري، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الحراك جاء لإنهاء هذا السلوك اللاأخلاقي واللا وطني.

وأشار الى أن الحراك المتزايد وهو دليل ان كل محاولات السلطة للتضليل والخداع باءت بالفشل.

وفي 19 مارس/ آذار الماضي، هدد عباس، باتخاذ "مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية" ضد قطاع غزة.

وتبع هذا التهديد تأخر صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة عن مارس/ آذار الماضي، لنحو شهر، قبل أن يتم صرفها، بداية مايو، بعد رفع نسبة المقتطع منها لتصل إلى 50 بالمائة، بدلا من 30 بالمائة.

وسبق لرئيس السلطة محمود عباس، أن اتخذ إجراءات في أبريل/ نيسان 2017، بحجة إجبار حركة حماس على تسليم إدارة غزة، بالكامل لحكومة التوافق، شملت تقليص الرواتب بنحو الثلث، ووقف إمدادات الكهرباء عن القطاع.