ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يعتقل 3 شبان بزعم اجتيازهم حدود غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:19 - 10 يونيو 2018
اعتقال متسلل اعتقال متسلل
مشاركة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، ثلاثة شبان على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة.

وذكر موقع "إسرائيل اليوم" أن جيش الاحتلال اعتقل الشبان الثلاثة بزعم اجتيازهم السياج الحدودي الفاصل، اثنان منهم في منطقة ناحل عوز شرق مدينة غزة، والثالث شمال بلدة بيت لاهيا "زيكيم".

وتشهد المناطق الحدودية مشاركة واسعة من مواطني قطاع غزة في مسيرات العودة الكبرى منذ 30 إبريل الماضي وحتى الآن، رفضًا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، بالإضافة لإحياء فعاليات ذكرى النكبة والنكسة.

متعلقات