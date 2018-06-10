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الاحتلال ينصب بوابات حديدية و"كونتنرات" على أراض جنوب بيت لحم

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 18:44 - 10 يونيو 2018
حاجز4 حاجز4
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نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بوابات حديدية و"كونتنرات"، على أراض في بلدة الخضر جنوب محافظة بيت لحم.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال نصب بوابات حديدية على مدخل أراض في منطقة " ثغرة حماد" تعود لمواطنين من عائلة غنيم، في بلدة الخضر.

وأشار بريجية إلى أن هذا الاجراء يهدد مستقبلا من منع المزارعين من الوصول إلى أرضهم، وبالتالي الاستيلاء عليها لأغراض استيطانية.

وأضاف أن "الاحتلال نصب عشرة "كونتنرات" لتخزين البضائع في أراض تعود لعائلة دبش، مشيرا إلى أن الأراضي في منطقة "ثغرة حماد" تتعرض منذ فترة لهجمة من قبل الاحتلال عبر إغلاق الطرق وأعمال التجريف.

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