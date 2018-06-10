نتنياهو: أوروبا توافقنا على ضرورة انسحاب إيران من سوريا

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأحد إن زعماء دول أوروبية يجمعون على ضرورة انسحاب القوات الإيرانية من سوريا، معتبرا ذلك أحد نتائج جولته التي قام بها في أوروبا الأسبوع الماضي.

وفي تصريحات نقلها مكتبه الإعلامي، قال نتنياهو إنه "نجح في تحقيق هدف زيارته الدبلوماسية إلى أوروبا الأسبوع الماضي في التوصل إلى إجماع واسع على ضرورة انسحاب إيران من سوريا".

ولفت نتنياهو إلى أن زعماء ألمانيا وبريطانيا وفرنسا "يوافقون على الغاية الرئيسية من جولتي الأوروبية، وأنه يجب على إيران أن تخرج من سوريا، هذا كان الهدف وراء سفري إلى أوروبا وتم تحقيقه إلى حد كبير"، حسب قوله.

وهدد رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بأن قواته "ستواصل التصرف بحزم ضد محاولات تموضع إيران في سوريا وتعزيز تواجدها في البلاد"، في إشارة إلى استهداف طائرات "إسرائيلية" مواقع إيرانية في سوريا بحسب تقارير إسرائيلية وغربية.

وكان نتنياهو اختتم الأسبوع الماضي جولة أوروبية شملت لندن وباريس وبرلين، هدفت لإقناع الساسة الأوروبيين بتحجيم دور إيران في المنطقة، لا سيما سوريا، والحد من قدرات إيران النووية.

وكان نتنياهو قال في نيسان/ابريل الماضي إنَّ إيران ما تزال تطور قدراتها النووية غير السلمية، ولديها صواريخ تحمّل برؤوس نووية يصل مداها من ألف إلى ألفي كيلومتر.