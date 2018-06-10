شهاب: زيارة الوفد المغربي للكيان هي طعنة للشهداء ومكافأة للقاتل

أكد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داوود شهاب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي التويتر على عدم التطبيع مع الكياني الإسرائيلي.

وقال شهاب في تغريدته:" لا للتطبيع، ووفد التطبيع الذي ينتسب للمغرب يبدأ اليوم زيارة لكيان العدو!

وأضاف أن هذه الزيارة هي طعنة للشهداء ومكافأة للقاتل، ولا تمثل المغرب الشقيق.

ودعا شهاب للأشقاء في المغرب لتعرية هذا الوفد وفضحه، كذلك دعا المقدسيين منع هذا الوفد من زيارة المسجد الأقصى أو أي معلم في القدس.

يشار إلى أن وفداً مغربياً وصل مساء اليوم إلى الكيان الصهيوني في زيارة تطبيعية في الوقت الذي يقتل فيه الفلسطينيون على أيدي اليهود على حدود غزة.