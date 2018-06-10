ترامب يصل سنغافورة لعقد قمة تاريخية مع زعيم كوريا الشمالية

وصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، سنغافورة، للقاء نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في قمة تاريخية مزمعة، الثلاثاء المقبل.

وهبطت طائرة ترامب في تمام الساعة 20: 21 بالتوقيت المحلي (15: 21 ت.غ) في قاعدة بايا ليبار الجوية، قادمًا من كندا، حيث شارك في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع.

ووفق وكالة "أسوشييتد برس" فإنه من المقرر أن يلتقي ترامب بكيم في الساعة التاسعة صباح الثلاثاء أو التاسعة مساءً في سنغافورة، "آملا أن يتوصل لاتفاق يستطيع من خلاله إقناع زعيم كوريا الشمالية بالتخلي عن الأسلحة النووية".

وستكون هذه القمة الأولى من نوعها بين زعيم كوري شمالي ورئيس أمريكي على رأس السلطة.

وفي وقت سابق اليوم، وصل زعيم كوريا الشمالية، مطار شانغي في سنغافورة، على متن طائرة تابعة لشركة طيران الصين، من طراز "بوينغ 747".

وتعتبر زيارة "كيم" لبلد آخر، الثانية منذ توليه السلطة عام 2012، باسثتناء قرية الهدنة "بانمونجوم" الحدودية بين الكوريتين، فيما كانت الزيارة الأولى للصين، مارس/آذار الماضي.