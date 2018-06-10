المصري صلاح: نريد كتابة تاريخ جديد في المونديال

قال محمد صلاح نجم منتخب مصر لكرة القدم إنه وزملائه يحلمون بكتابة تاريخ جديد وتحقيق شيء مختلف بعد نجاحهم في التأهل لكأس العالم في روسيا.

وفي تصريح للاعب عبر صفحة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الأحد، "نعم كان هناك ضغط علينا للتأهل، وبالطبع يمكن أن نقول لقد تأهلنا وهذا كل شيء".

وأضاف، "لكن بالنسبة لي الأمر مختلف، نريد كتابة تاريخ جديد وتحقيق شيء مختلف، الضغط هو أن نحقق شيء مختلف عن ما فعلناه من قبل، ليس فقط لنذهب ونلعب ثلاث مباريات ثم شكرًا جزيلًا، عقلي لا يستوعب هذا أبدًا".

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بالمونديال الروسي الذي ينطلق الخميس المقبل بجانب أوروغواي والسعودية والبلد المضيف.