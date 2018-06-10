تركيا تنتهي من بناء الجدار مع سورية

أعلن مسؤول تركي الأحد، أن بلاده أنهت بناء جدار يبلغ طوله 764 كيلومترا على طول الحدود التركية مع سوريا.

وبحسب ما نقلته وكالة الأناضول عن المسؤول التركي الذي لم تكشف عن اسمه، فإن "مطورا مدعوما من الحكومة التركية تكفل ببناء الجزء الأكبر من الجدار، والبالغ طوله 546 كيلومترا تقريبا، في حين تكفلت المحافظات الحدودية بما تبقى منه".

وأشارت "الأناضول" إلى أن "هذا المشروع يأتي ضمن خطط تركيا لرفع معايير الأمن ومكافحة التهريب والتسلل غير الشرعي إلى أراضيها، وذلك في ظل الصراعات التي يشهدها الشمال السوري، بوجود فصائل كردية مسلحة تخشى أنقرة من أن تشكل خطرا على أراضيها".

وأوضحت أن "الجدار يتكون من وحدات خرسانية وممرات للدوريات، بالإضافة إلى أبراج للمراقبة"، مضيفة أنه "يحتوي على أنظمة مراقبة عن قرب، وكاميرات حرارية وأنظمة لأسلحة يتم التحكم بها عن بعد".