مهجة القدس: الأسير محمد زكارنة يتنسم عبير الحرية

أفـادت مؤســـسـة مهــجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى الـيـوم؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد محمد رياض محمد زكارنة (24 عاماً) من بلدة قباطية قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة ثلاثون شهراً.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 29/11/2015م؛ وأصدرت محكمة سالم العسكرية الصهيونية حكماً بحقه بالسجن لمدة (32) شهراً، بتهمة انتمائه وعضويته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومشاركته في نشاطات ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر محمد زكارنة ولد بتاريخ 05/03/1994م؛ وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

من جـهــتـهــا تــتــقـدم مـؤســـسـة مهــجـة الــقــدس بالتهـنـئـة القـلبيـة الـحـارة من الأســـيـر المحـرر محمد زكارنة وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.