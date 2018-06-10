المعطف الأبيض لم يعد يحمي الطواقم الطبية في غزة

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، تقريراً من منطقة خزاعة في قطاع غزة، حيث التقى معدا التقرير بوالدة المسعفة الطبية روزان النجار، التي استشهدت بالرصاص الإسرائيلي خلال المظاهرات التي تجري على حدود القطاع.

وقالت والدة النجار إن رزان ظنت أن المعطف الأبيض سوف يحميها، لكن على ما يبدو أن المعاطف البيضاء لم تعد توفر لهم الحماية أمام القناصة الإسرائيليين.

وتوضح الصحيفة أن أعضاء الطواقم الطبية في غزة يرتدون معاطف بيضاء عليها عواكس ضوئية قوية، لكي تنبه الجنود والقناصة أنهم يعملون لإسعاف المصابين كما أنهم يتحركون دوماً ببطء، وبشكل متقطع عندما يتجهون إلى المصابين في مناطق الاشتباك قرب السياج الحدودي.

ويضيف الكاتبان أن المسعفين يرفعون صوتهم بالنداء "لا تطلق الرصاص نحاول إسعاف المصابين" لتنبيه الجنود حتى لا يطلقوا عليهم النار، حيث أن المتطوعين الطبيين يشعرون بالخوف من أن هذه السياسة لم تعد مجدية أمام الجنود الإسرائيليين بعد مقتل رزان.

وتقول الصحيفة إن رزان اتخذت كل الإجراءات المعروفة خلال محاولتها إسعاف أحد المصابين، لكن رغم ذلك تلقت رصاصة في صدرها من إحدى القناصات لتقتلها لتصبح ثاني عاملة طبية في غزة، يقتلها جنود الاحتلال خلال 10 أسابيع.