فارس العرب تنظم افطاراً للأطفال الأيتام ضمن يوم مفتوح

برعاية مؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم للأعمال الخيرية والانسانية في دبي وضمن مشروع إفطار الصائم استضافت مؤسسة فارس العرب للتنمية والأعمال الخيرية الأيتام المكفولين لديها وأقامت افطاراً مركزياً ويوماً ترفيهياً لهم ولأسرهم.

كما وتخلل هذا اليوم العديد من الأنشطة والفقرات الترفيهية مثل الدبكة الشعبية والألعاب الترفيهية ورياضة الباركور وذلك لرسم البسمة على وجوههم وإدخال السعادة والبهجة والسرور في نفوسهم.

وقال السيد طارق البنا رئيس مؤسسة فارس العرب وممثل مؤسسة محمد بن راشد "إن المؤسسة تضع الايتام على قائمة أولوياتها وتنفيذ مثل هذه الانشطة وإقامة الإفطارات المركزية لهم تهدف لرفع المعاناة عن ذويهم والتخفيف عنهم ودعمهم معنوياً وإسعادهم بكافة الطرق الممكنة والمساهمة في رسم البسمة على وجههم أسوه بباقي أطفال العالم.

وتقدم الاطفال وذويهم بوافر الشكر والتقدير لمؤسستي محمد بن راشد وفارس العرب على كل ما يقدمونه من دعم لهم بصورة دائمة.