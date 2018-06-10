"إفطار رمضاني لكبار تجار وممثلي أسواق محافظة القدس"

أقامت لجنة متابعة تجار القدس حفل إفطار رمضاني برعاية شركة كهرباء محافظة القدس في فندق السان جورج حضره نخبة من كبار تجار وممثلي اسواق محافظة القدس بمشاركة الدكتور باسم ابو عصب رئيس نادي الهلال جرى خلاله بحث قضايا تتعلق بأوضاع التجار.

ورحب التاجر حجازي الرشق بالحضور وتقدم بالشكر لرئيس مجلس ادارة شركة كهرباء محافظة ومديرها العام على رعايتهم الكريمة لهذا الافطار، واوضح انه جرى نقل مطالب تجار القدس بخصوص الغرفة التجارية الى المرجعيات السياسية والتنظيمية في القدس والتي كان اهمها اجراء انتخابات للغرفة التجارية لاختيار من يمثل التجار باعتباره حق دستوري منحه النظام الداخلي للغرف التجارية.

وقال ان هذه المرجعيات وعدت بمعالجة موضوع الغرفة التجارية واتخاذ الاجراءات اللازمة بعد عيد الفطر مؤكدا ان التعينات التي حصلت مؤخرا غير قانونية مع العلم اننا لسنا ضد اعضاء لجنة تسيير اعمال الغرفة بل ضد عدم قانونية القرار.

وتطرق الرشق الى المظاهر السلبية التي تجتاح احياء القدس في شهر رمضان مطالبا بإعادة تفعيل لجان الاحياء لوضع حد للخلافات والمشاكل بين العائلات المقدسية.

ودعا الحضور الى اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الممارسات الدخيلة التي يقوم بها بعض الشبان الخارجين عن القواعد الاخلاقية بالتجمهر والتسكع في الاسواق مما يؤدي الى افتعال المشاكل وهروب القوة الشرائية من اسواقنا الى الاسواق الاسرائيلية.

واختتم الرشق كلمته بان سيعقب اللقاء عدة لقاءات لتجار محافظة القدس وستعمل اللجنة على خطين متوازين اولهما العمل والتواصل مع ذوي الاختصاص لتحديد موعد اجراء انتخابات للغرفة التجارية لانها نوع من انواع السيادة على المدينة ثانيهما متابعة قضايا التجار والدفاع عن مصالهحم وتوصيل مطالبهم واحتياجاتهم الى المرجعيات والمؤسسات المحلية والدولية.

من جانبه أكد الدكتور ابو عصب على اهمية الاجتماع للحفاظ على المدينة المقدسة داعيا الى تحقيق الوحدة لمصلحة المدينة وتجارها.

ودعا المواطنين الى التسوق من اسواق القدس عوضا عن التوجه للأسواق الاسرائيلية في خطوة تهدف لتثبيت صمود التاجر المقدسي وانشاء لجنة توعية بهذا الخصوص وكذلك الى انشاء لجنة عشائر واصلاح لحل مشاكل العائلات التي تفاقمت في الآونة الاخيرة.

والقى التاجر نافذ يغمور كلمة باسم التجار هنأ فيها الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان داعيا الى الحفاظ على القدس وخدمتها بإخلاص وامانة.

وأكد التاجر فايز عابدين أن لجنة تسيير أعمال الغرفة التجارية يجب أن تكون محددة بسقف زمني واهدافها واضحة.