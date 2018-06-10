أبو زهري يتسلم رئاسة دائرة التربية والتعليم العالي في منظمة التحرير

تسلم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير علي أبو زهري رئاسة دائرة التربية والتعليم العالي في منظمة التحرير الفلسطينية، من رئيسها السابق رياض الخضري.

وحضر حفل التسليم عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد ابو هولي، ومستشار السيد الرئيس لحقوق الإنسان كمال الشرافي، ومحافظ غزة إبراهيم ابو النجا.

وهي ثاني دائرة من دوائر منظمة التحرير بعد دائرة شؤون اللاجئين يتم تسليمها لأعضاء اللجنة التنفيذية الجدد الذين تم انتخابهم في جلسة المجلس الوطني الاخيرة، وأطلع الخضري أبو زهري على عمل الدائرة وانجازاتها، وهنأه باستلام منصبه الجديد، وبعدها اجتمع ابو زهري مع موظفي الدائرة، واطلع على سير عملهم، وتم تقسيم مهام العمل، وكلفهم بالاستمرار في عملهم مشيدا بإنجازات الدائرة، ووعد بتطوير عمل الدائرة، وتوسيع عملها، وخدماتها لتصل لجميع الفلسطينيين داخل الوطن، وخارجها.