الأسرى للدراسات: الأسير البرغوثى على موعد مع العيد الـ(74) في السجون

بيّن مركز الأسرى للدراسات، اليوم الأحد، أن هنالك من الأسرى من أمضى 37 عاماً في السجون الاسرائيلية، أمضى خلالها 74 عيدا بعيداً عن أهله وبيته ومحبيه ، بظروف قاسية وصعبة جداً على المستوى النفسى في ظل المعاملة القاسية واللاإنسانية المخالفة لحقوق الانسان وللاتفاقيات الدولية خاصة ما يتعلق بالشعائر الدينية .

من ناحيته، قال رأفت حمدونة، مدير المركزـ أن هناك من الأسرى من أمضى في الاعتقال 37 عاماً كالأسير نائل البرغوثى ، ومنهم من هو معتقل منذ العام 1983 كالأسيرين كريم وماهر يونس وقد أمضيا أكثر من سبعين عيداً في السجون بشكل متواصل .

وأشار د. حمدونة إلى أن عدد كبير من الأسرى من فقدوا الأمل في إحياء الأعياد مع آبائهم وأمهاتهم، لأنهم رحلوا عن الدنيا وهم في السجون ، مذكراً أن هنالك ما يقارب من ستة آلاف وخمسمائة أسير وأسيرة لا زالوا في السجون ، من بينهم أطفال ونساء وشيوخ ومرضى ، واحوج ما يحتاجون في هذه المناسبة للتأكيد على قضيتهم واستذكارهم والعمل على الافراج عنهم .

مؤكداً على قضية الأسرى القدامى وعلى رأسهم ( الأسير كريم يونس المعتقل منذ العام 1983 ، والأسير ماهر يونس المعتقل منذ العام 1983، والأسير محمد الطوس المعتقل منذ العام 1985 ، والأسير وليد دقة المعتقل منذ العام 1986 ، والأسير إبراهيم أبو مخ المعتقل منذ العام 1986، والأسير رشدي أبو مخ المعتقل منذ العام 1986 ، والأسير إبراهيم بيادسة المعتقل منذ العام 1986 ، والأسير أحمد أبو جابر المعتقل منذ العام 1986، والأسير سمير أبو نعمة المعتقل منذ العام 1986، والأسير محمد داوود المعتقل منذ العام 1987، والأسير بشير الخطيب المعتقل منذ العام 1988، والأسير محمود جبارين المعتقل منذ العام 1988، والأسير جمعة جمعة المعتقل منذ العام 1988، والأسير محمود أبو خرابيش المعتقل منذ العام 1988 ، والأسير سمير سرساوى المعتقل منذ العام 1988 ، والأسير رائد السعدى المعتقل منذ العام 1989 ، والأسير فارس بارود المعتقل منذ العام 1991 ، والأسرى إبراهيم ومحمد ويحيى إغبارية المعتقلون منذ العام 1992، والأسير جبارين المعتقل منذ العام 1992 ، والأسير ضياء الأغا " الفالوجى " المعتقل منذ العام 1992 ، والأسير محمد فلنة المعتقل منذ العام 1992 ، والأسرى ناصر ومحمد أبو سرور المعتقلون منذ العام 1993 ، والأسير محمد و عبد الجواد شماسنة المعتقلون منذ العام 1993 ، والأسير علاء الدين الكركى المعتقل منذ العام 1993 ، والأسير محمود عيسى المعتقل منذ العام 1993.