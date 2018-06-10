استطلاع: نصف يهود أمريكا ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

في استطلاعين متوازيين يظهر تباين في مواقف اليهود في "إسرائيل" وفي أمريكيا حيال مختلف القضايا السياسية

ابرزت نتائج الاستطلاعين المتوازيين في "إسرائيل" ووسط اليهود في الولايات المتحدة تباينا جذريا في شؤون الدين اليهودي وكذلك في المحاور السياسية التي تشغل بال الجميع حاليا.

ويكفي ان نذكر فيما يتعلق بالشؤون الدينية، ان 80% من يهود الولايات المتحدة يؤيدون الزواج المدني بينما نجد ان 55% من يهود "إسرائيل" يؤيدون مثل هذا الزواج.

ومن نتائج الاستطلاعين ان 80% من اليهود "الإسرائيليين" يدعمون سياسة ترامب في إدارة العلاقات الامريكية مع "إسرائيل" علاوة على ان 85% من اليهود "الإسرائيليين" يؤيدون نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس، فإننا نجد ان 57% من اليهود الأمريكيين فقط يؤيدون طريقة ترامب في إدارة العلاقات الامريكية مع "اسرائيل" فيما عارض 47% منهم نقل السفارة الامريكية.

وبينما يعارض 48% من اليهود "الإسرائيليين" حل الدولتين لشعبين، فإننا نجد 59% من اليهود الأمريكيين يؤيدون هذا الحل.

ويرى 68% من اليهود "الإسرائيليين" ان على يهود الولايات المتحدة الكف عن التأثير على سياسة "إسرائيل".

ويعتقد 15% من اليهود "الاسرائيليين" و19% من اليهود الأمريكيين ان العلاقات بين يهود كلا الدولتين ستتراجع مع السنين الخمس المقبلة.

ووفقا لنتائج الاستطلاعين كذلك، يرى 80% من اليهود "الإسرائيليين" ان العلاقات بين "إسرائيل" والفلسطينيين ستبقى على حالها الحالي او قد تشهد تراجعا أكثر خلال الأعوام الخمسة القادمة.

وأجري هذان الاستطلاعان المتوازيان عشية افتتاح المؤتمر السنوي للجنة اليهودية – الامريكية AJC الذي يعقد اليوم ويستغرق 3 أيام أي لغاية 13 من الشهر الجاري في القدس المحتلة.

اجري الاستطلاع الأول في "إسرائيل" من قبل معهد "جيوكارتوغرافيا" هاتفيا خلال شهر مايو/أيار وسط مجموعة مؤلفة من 1000 يهودي "إسرائيل" من كل الفئات على ان يكون سن الواحد منهم فوق الثامنة عشرة.

وأجري الاستطلاع الموازي وسط يهود الولايات المتحدة من قبل معهد SSRS هاتفيا كذلك في شهر مايو وسط مجموعة مؤلفة من 1001 شخص جميعهم بالغون سن ما فوق الثامنة عشرة.