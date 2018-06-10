تونس تنهي استعداداتها للمونديال بخسارة ضئيلة أمام اسبانيا

تأتي خسارة تونس التي تلعب ضمن مجموعة مع بلجيكا وانكلترا وبنما، بعد تعادلين مع البرتغال ومع تركيا

انهى منتخب تونس لكرة القدم استعداداته لنهائيات مونديال 2018 في روسيا بخسارة مشرفة امام نظيره الاسباني صفر-1 السبت في مدينة كراسنودار الروسية.

وسجل ياغو اسباس الهدف الوحيد في الدقيقة 85 بعد ان تلقى كرة مناسبة داخل المنطقةى من دجييغو كوستا تابعها بيسراه من مسافة قريبة في مرمى ايمن المثلوثي.

وتأتي خسارة تونس التي تلعب ضمن المجموعة السابعة في المونديال الى جانب بلجيكا وانكلترا وبنما، بعد تعادلين مع البرتغال 2-2 وتركيا صفر-صفر.

من جانبها، حققت اسبانيا المرشحة دائما للمنافسة على اللقب، فوزا صعبا على تونس بعد تعادلها مع سويسرا 1-1.

واختلف مستوى اسبانيا التي تلعب ضمن المجموعة الثانية مع البرتغال والمغرب وايران، في فترة الاعداد الاخيرة عما كانت عليه حال ادائها قبل شهرين حيث تغلبت على الارجنتين وصيفة البطلة 6-1 في آذار/مارس الماضي.