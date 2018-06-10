الاحتلال يعلن عن سلاحه الجديد في مواجهة "الطائرات الورقية"!

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الصناعات الحربية الإسرائيلية "رفائيل"، التي طورت منظومة "القبة الحديدية"، قامت بتطوير سلاح جديد لمحاربة "الطائرات الورقية" – ويطلق على هذا السلاح اسم "فيار فلاي"، (حشرة النار)، ويمكن لكل جندي مشاة حمله وتشغيله.

هذه الحوامة صغيرة الحجم، ستعرض للمرة الأولى في معرض حروب اليابسة "يورو ساتوري" في باريس، الأسبوع المقبل، وتزن ثلاثة كيلوغرامات فقط، ولكنها يمكن أن تطير في ظروف المطر والرياح الشديدة.

ويصفون في رفائيل هذا السلاح بأنه "أداة مسلحة متجولة"، ويعتبر مكملاً لمجموعة الصواريخ المضادة للدبابات "سبايك".

ويمكن تزويد "فيار فلاي" برأس حربي يبلغ وزنه 350 جرامًا ويمكنه البقاء في الجو لمدة تصل إلى 15 دقيقة، قبل أن يتم توجيهه للانفجار في موقع عسكري معادٍ -وفق وصفها-، أو إرساله عبر النافذة إلى بناية معادية وتفجيره هناك. ويمكنك أيضًا استبدال الرأس الحربي ببطارية أخرى واستخدامه كأداة مراقبة قادرة على التحليق لمدة 30 دقيقة، وهي فترة طويلة نسبيًا للأدوات من نوعه.

وأوضح غال، من قسم سلاح البر في رافاييل، "أن هذه الحوامة تسمح لقائد الفصيل بمعرفة ما ينتظره وراء التلة أو المنزل القادم، دون أن يضطر إلى تقسيم القوة والتقدم بحذر وتحت غطاء جوي".