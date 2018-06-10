يتعلق بالرواتب: الثلاثاء المقبل اجتماع هام لتنفيذ قرارات الوطني

كشف صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن اللجنة رفعّت توصيات الليلة للرئيس محمود عباس ، من أجل إصدار تعليماته لوزارة المالية، باستكمال الراتب الذي صُرف بنسبة 50% لموظفي السلطة في غزة، بـ50% أخرى قبل أيام العيد.

وقال رأفت في حديثٍ إذاعي، اليوم الأحد إن اللجنة التنفيذية عقدّت أمس السبت اجتماعًا تمهيديًا، وكذلك اللجنة التي شكلت بشأن غزة، لافتًا إلى أن الاجتماعات لا تزال متواصلة.

وأشار إلى اجتماع سيعقد يوم الثلاثاء المقبل، للجنة العليا لتنفيذ قرارات المجلس الوطني.

وأوضح أن هناك نقاش مستمر، وكل التوصيات سترفع إلى الاجتماع الرسمي الذي ستعقده اللجنة التنفيذية "عما قريب"، أو سواء بضرورة أن تصرف الرواتب لموظفي السلطة في قطاع غزة أسوة بما يصرف في الضفة الغربية.

اجتماع الكابنيت

وفي تعليقه على اجتماع "الكابنيت" الإسرائيلي بشأن غزة اليوم، قال رأفت إن "الاحتلال هو المسؤول عن كل المآسي التي يعاني منها شعبنا في غزة والضفة والقدس".

وأشار إلى أن هذه المحاولة من الولايات المتحدة وإسرائيل تأتي "لصرف أنظار العالم عن هذا الحصار الظالم المستمر تحت شعار مساعدة شعبنا في غزة".

اجتماع ملادينوف

كما كشف عضو اللجنة التنفيذية عن اجتماع دعا له منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف من أجل مناقشة الوضع الإنساني في غزة، مستدركًا : "تم رفض ذلك من قبل القيادة الفلسطينية".

وشدد على أن المطلوب من إسرائيل رفع حصارها عن شعبنا في غزة وتمكينه من التحرك والتنقل بحرية وبشكل كامل، معتبرًا أن ذلك ياتي "للدعاية بأن إسرائيل معنية بالوضع في غزة".

ونوه إلى أن الاجتماع الذي رفضت حضوره القيادة الفلسطينية في واشنطن بشان غزة، مبينًا أن "كل هذا تمهيد ل صفقة القرن ، وحصر الكيان الفلسطيني في غزة، وتكريس الاحتلال العسكري الاستيطاني للقدس والضفة ومنع الشعب الفلسطيني من اقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967".