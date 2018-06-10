مفتي الديار: اباحة أداء صلاة الظهر بدل الجمعة لمن صلى العيد

أصدر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد أحمد حسين فتوى حول حكم صلاة الجمعة لمن صلى العيد، إذا وافق العيد يوم الجمعة، بإباحة أداء صلاة الظهر بدل الجمعة لمن صلى صلاة العيد في اليوم نفسه.

وأوضح الشيخ حسين في بيان صدر عن دار الافتاء، اليوم الأحد، "أن هذه الفتوى صدرت لوجود حرج ومشقة من أدائها، والمحرج في هذه الحالة مخير في أداء الجمعة أو صلاة الظهر، مع التأكيد على أن الأولى والأفضل أداء صلاة العيد والجمعة كذلك، خروجاً من الخلاف، والاحتياط في العبادة أولى، والله تعالى أعلم".