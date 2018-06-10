الخليل: إحراق منازل وإصابات بشجار عائلي في بني نعيم

تمكنت أجهزة أمن السلطة، من السيطرة على شجار عائلي وقع مساء الخميس، في بلدة بني نعيم، أدى الى إحراق ٤ منازل بشكل جزئي، كما أصيب شخصين على الاقل جراء الشجار.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على ثمانية اشخاص من المشاركين بالشجار، وتم اعادة الهدوء الى البلدة.

واضاف ان شخصين قد أصيبا خلال الشجار وتم نقلهما الى المشافي، لتلقي العلاج وقد وصفت حالتهما الصحية بالمتوسطة.

وتابع، بعد اندلاع الشجار، دفعت الاجهزة الامنية بالقوة المشتركة الى بني نعيم للسيطرة ومنع امتداده وللحفاظ على الممتلكات البشرية والمالية.

وقد تم العمل على اخماد حرائق اندلعت بشكل جزئي في ٤ منازل جراء الشجار.

واضاف العقيد ارزيقات:" لقد باشرت الشرطة تحقيقاتها في الحادث، فيما لا زالت القوة الامنية المشتركة منتشرة في بني نعيم لضمان فرض النظام والامن العام".