ليبرمان: العائق أمام إعمار غزة رفض حماس إعادة الجنود الإسرائيليين

قال وزير الحرب "الإسرائيلي" أفيغدور ليبرمان، صباح اليوم الأحد، إنه لو تم تحسن على الوضع الاقتصادي في قطاع غزة فالأمر لن يؤدي لوقف المقاومة ضد "إسرائيل".

جاء ذلك، قبيل انعقاد المجلس الأمني المصغر في الحكومة الاسرائيلية " الكابينت".

وأوضح ليبرمان خلال مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال، أن العائق المركزي في إعادة إعمار قطاع غزة هو رفض حماس إعادة الجنود الإسرائيليين الذين تأسرهم، مضيفاً: "يمكن أن تحظي حماس بحزمة انسانية كريمة لو أعادوا لنا جنودنا الأسرى".

وحيال المسيرات على حدود قطاع غزة، قال ليبرمان: "المفتاح يكمن في مدى صمودنا أمام تلك المسيرات وهناك طائرات ورقية حارقة، وهذا ليس لطيف، مردفاً: "في نهاية الأمر سيعتاد سكان مغلف غزة على الحياة الطبيعية".