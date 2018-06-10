قوات الاحتلال تعتقل 9 شبان من الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأحد، خلال مداهمات واسعة، في مختلف أنحاء الضفة المحتلة، اعتقل خلالها 9 شبان من قريتي النبي صالح وبيت ريما برام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الأشقاء مجد، وجبر، وحماس عوض الريماوي من بلدة بيت ريما قضاء رام الله، عقب اقتحام البلدة، فيما سبق ذلك اعتقال ثلاثة اخرين لم تعرف اسماؤهم بعد من بلدة النبي صالح.

واندلعت مواجهات في قرية كفرعين شمال غرب رام الله، عقب انسحاب قوات الاحتلال من بلدة بيت ريما.

واعتدى مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال على الأهالي في شارع الشهداء بمدينة الخليل، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم دون اعتقالات.