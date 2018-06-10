انخفاض درجات الحرارة وشهر رمضان ينتهي بعواصف رعدية

يستمر الجو اليوم الأحد، صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً الى حار ومغبراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء صافية الى غائمة جزئياً باردة نسبياً خاصة فوق الملرتفعات الجبلية ولطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وغداً الاثنين يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق ومغبراً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وكذلك يوم الثلاثاء يكون الجو غائماً جزئياً وربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق ومغبراً، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار المحلية فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الاربعاء يكون الجو غائماً جزئياً وربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق ومغبراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ووفقاً لتكهنات الأرصاد الجوية الإسرائيلية، فاليوم الاحد يكون الجو حار جدا وتصل درجات الحرارة في مدن الساحل والداخل ما بين 33 الي 35 درجة مئوية اما غدا الاثنين يطرأ انخفاض علي درجات الحرارة ويكون الجو معتدلا اما الثلاثاء تدخل المنطقة كتلة هوائية بارده تؤدي لسقوط امطار محلية شمال ووسط فلسطين وفي الضفة الغربية.

اما الاربعاء يطرأ انخفاض اخر علي درجات الحرارة ويكون الجو باردا وتكون الفرصة مهيا لسقوط امطار محلية مصحوبة بعواصف رعدية وبحبيبات البرد في معظم ارجاء فلسطين اما الخميس يطرا ارتفاع طفف علي درجات الحرارة.