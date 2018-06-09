وسط رام الله.. دعوات للمشاركة في مسيرة رفع العقوبات عن غزة

دعا مجموعة من النشطاء والصحفيين والفنانين إلى مسيرة احتجاجية في رام الله وسط الضفة الغربية رفضًا لإجراءات السلطة العقابية على قطاع غزة.

ودعا حراك "ارفعوا العقوبات" لأوسع مشاركة في المسيرة الاحتجاجية غدًا الأحد الساعة 9:30 مساءً على دوار المنارة وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وشارك العديد من المؤثرين الفلسطينيين والعرب في مقطع فيديو لإرسال رسالة للجماهير الفلسطينية تدعوها للمشاركة في المسيرة التي ستنعقد رفضاً لإجراءات السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة.

وفرض رئيس السلطة محمود عباس جملة من العقوبات على قطاع غزة في نيسان/أبريل 2017 بدعوى إجبار حركة حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها جراء عدم اضطلاع الحكومة بمهامها، ورغم حلها في سبتمبر بذات العام، إلا أن العقوبات تواصلت وزادت في إبريل الماضي ليصل الخصم من رواتب الموظفين إلى نحو 70%.





