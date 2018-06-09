"الكابينت" الإسرائيلي يجتمع غداً لمناقشة الوضع الإنساني في غزة

من المقرر أن ينعقد المجلس الامني الاسرائيلي المصغر " الكابينت " غداً الاحد لبحث ثلاثة مبادرات "مصرية وقطرية وخطة مبعوث الامم المتحدة نيكولاي ميلادنيوف"، لحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

ووفقاً للقناة العبرية الثانية فالاجتماع هذه المرة سيكون مفصلي حيث أن الاجتماعات السابقة للكابينت حول الأزمة في غزة لم يتمخض عنها قرارات.

ويأتي اجتماع "الكابينت" في ظل خشية من تدهور آخر للوضع الانساني في قطاع غزة. بحسب القناة العبرية.

وكشفت صحيفة "معاريف" الأربعاء الماضي، وفقاً لمصادر سياسية "إسرائيلية" بأن مبعوث الأمم المتحدة للشرق الاوسط "نيكولاي ملادينوف" يعد خطة كبيرة لبناء مصانع وبنية تحتية لإعادة اعمار قطاع من أموال سيتم تجنيدها من الدول المانحة.

وبينت "معاريف" أنه سوف يطرح أمام وزراء "الكابينت" عدة خيارات تشمل بحث الجزيرة الصناعية التي طرح فكرتها الوزير "يسرائيل كاتس" لتكن تلك الجزيرة بديلاً عن ميناء غزة ولكن الحديث هنا لا يدور عن الجزيرة الصناعية بل عن الخطة التي يقوم بإعدادها المبعوث "ملادينوف".

ووفقا للمصادر "الإسرائيلية" فالمبعوث" ملادينوف" يعمل دون توقف لإنجاز تلك الخطة والتي ترتكز في معظمها على الخطة التي وضعها الحاكم العسكري الاسبق المنسق الجنرال بولي موردخاي، والحديث يدور عن اقامة مصانع وبني تحتية في قطاع غزة وأيضا في سيناء بأموال يتم تجنيدها من المجتمع الدولي.

وأشارت معاريف أن المبعوث "ملادينوف" تربطه علاقات وطيدة مع شخصيات "إسرائيلية" من بينهم وزير الحرب افيغدور ليبرمان ولكن الموقف الشخصي لليبرمان بأنه لا جدوي من إعادة بناء قطاع غزة، ولكنه لن يقف حائلا امام خطة "ملادينوف".

ووفقا لخطة "ملادينوف" فالحظر الإسرائيلي "الفيتو" الذي فرضته "إسرائيل" ومنعت تحويل أموال قطرية لقطاع غزة فهذا الفيتو ستلغيه "إسرائيل" .

ومن جانب اخر فمن المتوقع ان يعرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاحد، القادم علي وزراء الكابينت خطته لمنع حدوث ازمة انسانية في قطاع غزة.