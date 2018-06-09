وزير "إسرائيلي" يدعو لاغتيال مطلقي الطائرات الورقية

قال ما يسمى بـ"وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي" جلعاد أردان: "إذا لم يتم قصف واغتيال مطلقي الطائرات الورقية الحارقة , فإن هذه الظاهرة ستنتشر".

وأضاف أردان بحسب وسائل الإعلام العبرية: "لا أدري لماذا لا يقوم الجيش الإسرائيلي بشن هجمات ضد مطلقي الطائرات الورقية؟ غداً سأطلب إجابة مقنعة على هذا السؤال في اجتماع الكابينت".

وتعتبر الطائرات الورقية الحارقة إحدى أساليب الشبان في القطاع للتشويش على قناصة الاحتلال الذين يقمعون المشاركين السلميين في مخيمات ومسيرات العودة التي انطلقت منذ الـ30 من آذار/ مارس الماضي.

ونجح الشبان مؤخرًا بإحراق آلاف الدونمات المزروعة للمستوطنين في مستوطنات "غلاف غزة" بواسطة تلك الطائرات ردًا على "مجازر" قوات الاحتلال بحق متظاهري مسيرة العودة السلمييِّن.