الوية الناصر: استهداف الاحتلال لمطلقي الطائرات الورقية دليل فشل للمظومة الإسرائيلية

اكدت ألوية الناصر صلاح الدين أن استهداف الاحتلال لمطلقي الطائرات الورقية دليل على الفشل الذريع للمنظومة العسكرية الصهيونية.

وشددت الألوية في بيان صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه "أن الجريمة لن تمر دون عقاب، ولن نصمت على هذا الإجرام".

واستهدف طيران الاستطلاع الاسرائيلي عصر اليوم السبت، مجموعة من الشبان الفلسطينيين شمال شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة.

يُشار الى أن اطلاق الطائرات الورقية صوب الداخل المحتل يأتي في إطار الحالة الشعبية الثورية التي انطلقت في 30 مارس الماضي تحت اسم مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار، المفروض على القطاع.