ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

لن تمر الجريمة دون عقاب

الوية الناصر: استهداف الاحتلال لمطلقي الطائرات الورقية دليل فشل للمظومة الإسرائيلية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:19 - 09 يونيو 2018
الوية الناصر الوية الناصر
مشاركة

اكدت ألوية الناصر صلاح الدين أن استهداف الاحتلال لمطلقي الطائرات الورقية دليل على الفشل الذريع للمنظومة العسكرية الصهيونية.

وشددت الألوية في بيان صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه "أن الجريمة لن تمر دون عقاب، ولن نصمت على هذا الإجرام".

واستهدف طيران الاستطلاع الاسرائيلي عصر اليوم السبت، مجموعة من الشبان الفلسطينيين شمال شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة.

يُشار الى أن اطلاق الطائرات الورقية صوب الداخل المحتل يأتي في إطار الحالة الشعبية الثورية التي انطلقت في 30 مارس الماضي تحت اسم مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار، المفروض على القطاع.

 

 

متعلقات