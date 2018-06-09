ميسي: الأرجنتين ليست مرشحة للفوز بالمونديال

أكد قائد المنتخب الأرجنتيني، ونجم فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي أن منتخب بلاده ليس مرشحًا للتتويج ببطولة كأس العالم روسيا 2018، المقرر انطلاقها يوم الخميس المقبل.

وقال ميسي في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نحن متحمسون لبطولة كأس العالم، ونستعد جيداً خلال هذه الفترة، خاصة أننا نملك لاعبين عظماء".

وأضاف قائد منتخب "التانجو": "سنقاتل في المباريات، مثل أي فريق آخر في البطولة، حتى لو لم نبدأ كمرشحين للفوز باللقب".

وواصل: "الفريق الأفضل يصل دائماً بشكل جيد للغاية، مع مستوى كبير، وشخصيات كبيرة، ولكن أعتقد أننا سوف نلعب المونديال بصورة جيدة".

واختتم "البرغوث" تصريحاته قائلاً: "مررت بثلاث بطولات لكأس العالم، وهناك حالات مختلفة في كل هذه البطولات، والحقيقة أنني تمكنت في كل منها من استخلاص نتائج إيجابية".

ومن الجدير بالذكر أن الأرجنتين تلعب في المجموعة الرابعة بالمونديال رفقة منتخبات أيسلندا، وكرواتيا، ونيجيريا.