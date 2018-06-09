بعد 20 عاما.. شركة (ياهو) تغلق برنامج محادثاتها الشهير (ياهو ماسنجر)

أفاد تقرير نشرته “تك كرانش” بأن خدمة “ياهو ماسنجر” التي تُعد واحدة من أولى خدمات التراسل الفوري في السوق ستتوقف بحلول السابع عشر من يوليو/تموز، حيث تستمر في التجربة والنظر في إمكانية وجود منتج منافس لتطبيقات الرسائل وسط هيمنة هائلة من “فيسبوك” وغيرها من تطبيقات الجوال.

وقالت الشركة، إنه لا يوجد حاليًا منتج بديل متوفر لـ “ياهو ماسنجر”، مشيرة إلى العمل باستمرار على تجربة خدمات وتطبيقات جديدة أحدها هو تطبيق “Yahoo Squirrel” الذي لا يزال قيد التجربة.

وقالت الشركة، إن مئات الملايين من الأشخاص استخدموا هذه الخدمة على مدار العشرين عاماً الماضية، لافتة إلى أن “ياهو آي دي” لا يزال عاملاً بالنسبة لخدمات أخرى مثل البريد.

ولم يتم الكشف عن أسباب إغلاق “ماسنجر”، ولكن الخدمة كانت تعاني من قلة المستخدمين النشطين نظراً لهيمنة “واتساب” و”فيسبوك ماسنجر” و”سناب شات” و”ويشات”.