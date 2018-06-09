الأسير حسن شوكة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم السابع

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم؛ أن الأسير حسن حسنين حسن شوكة (30 عاماً)؛ من مدينة بيت لحم مواصلته إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم السابع على التوالي رفضاً لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويله للاعتقال الإداري.

وأوضحت مهـجـة القدس أن الأسير المجاهد حسن شوكة اعتقل من قبل قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 29/09/2017م، وذلك بعد شهر من تحرره من سجون الاحتلال حيث كان قد تحرر بتاريخ 31/08/2017م، وشرع في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 11/10/2017م بعد أن حولته سلطات الاحتلال الصهيوني للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن يوجه له أي اتهام، واستمر إضرابه المفتوح عن الطعام لمدة (35) يوماً، وعلقه بتاريخ 14/11/2017م بعد أن استجابت سلطات الاحتلال لمطلبه بإلغاء الاعتقال الإداري الصادر بحقه وتوجيه لائحة اتهام له.

وأشارت مهجة القدس إلى أن محكمة عوفر العسكرية الصهيونية أصدرت بحقه حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر على التهمة الموجهة له في لائحة الاتهام، وكان من المقرر أن يفرج عنه بتاريخ 03/06/2018م، إلا أن سلطات الاحتلال نكلت بالاتفاق السابق وعادت لتحويله للاعتقال الإداري التعسفي، وأعلن بنفس اليوم الدخول إضراب مفتوح عن الطعام حتى الإفراج عنه.

جدير بالذكر أن الأسير حسن شوكة ولد بتاريخ 06/05/1988م؛ وهو متزوج؛ وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.