الليكود يحافظ على مكانته بالصدارة في الاستطلاعات

أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي، أجرته القناة العاشرة العبرية، ونشرت نتائجه أمس الجمعة، تفوق حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بحصوله على 31 مقعدًا بالبرلمان "كنيست" في الانتخابات القادمة.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى حصول كل من حزب "يش عتيد" برئاسة يائير لبيد على 18 مقعدًا، "المعسكر الصهيوني" بزعامة آفي جباي على 13 مقعدًا، والقائمة العربية المشتركة على 12 مقعدًا.

وبحسب نتائج الاستطلاع، سيحصل حزب "البيت اليهودي" برئاسة وزير التعليم نفتالي بينت على 11 مقعدًا، بينما سيحصل حزب "ميرتس" على 7 مقاعد فقط.

وأضافت نتائج الاستطلاع أن كلًا من؛ "يسرائيل بيتنا" بزعامة وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، و"يهدوت هتوراه"، بزعامة وزير الصحة يعكوف ليتسمان، وحزب "شاس"، بزعامة وزير داخلية الاحتلال أريه درعي، سيحصلون على 5 مقاعد لكل منهم.

ووفقا للنتائج الاستطلاع، فإن 39 في المائة من "الجمهور الإسرائيلي" يعتقدون أن نتنياهو هو المرشح الأمثل لرئاسة الوزراء، بينما يعتقد 17 في المائة أن يائير لبيد هو الأنسب لرئاسة الوزراء، و7 في المائة يعتقدون أن آفي جباي هو الأنسب.