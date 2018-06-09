لابيد ينتقد نتنياهو لرفضه الاجتماع بموغيريني

انتقد أحد أقطاب المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد زعيم حزب "هناك مستقبل"، اليوم السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية رفض الأخير الاجتماع بوزيرة خارجية دول الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.

واعتبر لبيد في تغريدة له عبر "تويتر" قرار نتنياهو بمقاطعة موغيريني بأنه "خطأً"، مضيفا: "من المستحيل الاجتماع فقط مع أولئك الذين يتفقون معك".

وأضاف "تمثل موغيريني الدول التي تعتبر سوقنا التجاري الرئيسي وعددا غير قليل من الشراكات الاستراتيجية، يجب أن لا نتهرب من السياسة"، مشيرا إلى أنه يرفض كثيرا مواقف موغيريني لكنه لا يعتبرها عدوا يجب مقاطعته.

وقررت موغيريني إلغاء زيارتها للقدس للمشاركة في مؤتمر دولي بسبب رفض نتنياهو الاجتماع بها.