فيادي فتحاوي: ازمة رواتب غزة قد تنعكس على وحد الحركة

طالب القيادي بحركة فتح اللواء سرحان دويكات من نابلس قيادة حركته "بالخروج بقرارات تنهي قضية رواتب الموظفين والتقاعد المبكر لكوادر الحركة الذي بات ينذر بانفجار في وجه الشرعية ووحدة الحركة وتماسكها التي هي أساس تحقيق وحدة الوطن".

وقال دويكات في تغريدها نشرها على صفحته في الفيسبوك، :" إن الخيط التي يشد عرى وحدة الوطن بين قطاع غزة المكلوم وبين الضفة التي ما زالت أرضها ومقدساتها مستباحه وينذر أهلها بعد هذا القهر بميلاد ولو بعد حين .. هي عرى وحدة أبناء حركة فتح لأن ما يسمى بالمصالحة قد تقطعت مجاذيفها واصطدمت سفينتها بأجندات وتزداد وتتكلس باطراد مع عمر الانقلاب الأسود".

واضاف دويكات ان" الملاحظ بأن هناك ايدي خفيه تدفع الأمور داخل حركة فتح وكوادرها باتجاه انقسام حول موضوع الرواتب والتقاعدات المبكرة لكوادر الحركة الامر التي بات يتصدر المشهد داخل صفوف الحركة وشعور كادرنا بهذا الظلم الذي بات ينذر بانفجار في وجه شرعيتنا ووحدة الحركة وتماسكها التي هي أساس لتحقيق وحدة الوطن" .