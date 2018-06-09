الاحتلال يحتجز مزارعا وزوجته في أرضهم شمال الخليل

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت ، مزارعاً وزوجته لعدة ساعات في أرضهم بمنطقة خلة الكتلة في بيت أمر المحاذية لمستوطنة "كرمي تسور" شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال احتجزت المزارع علي عياد عوض (54 عاما) وزوجته أمينة حامد عوض (47 عاما) من بلدة بيت أمر، في أرضهم الواقعة بمنطقة خلة الكتلة المحاذية لمستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي وممتلكات المواطنين شمال الخليل، أثناء عملهم فيها.

وأضاف إن جنود الاحتلال طلبوا من المزارع مغادرة أرضه ووجوب حصوله على تصريح للعمل في أرضه، الأمر الذي رفضه المزارع المذكور بشدة، ورفض مغادرة أرضه رغم تهديد جنود الاحتلال له ولزوجته باعتقاله إن لم يستجيب لأوامرهم، وما زال عوض داخل أرضه يعمل فيها عقب إطلاق سراحه وزوجته بعد احتجازهما لبرهة من الزمن.