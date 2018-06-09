انتحار أشهر طهاة العالم.. تعرف عليه

انتحر في فرنسا الطاهي والمقدم التلفزيوني الأميركي أنتوني بوردين المعروف بقدرته الفائقة على تذوق وجبات الشارع الجاهزة، وكشف الجانب السيئ من تجارة المطاعم.

وأكد مكتب الادعاء المحلي الفرنسي أن بوردين (61 عاما) توفي شنقا في فندق في قرية قيصر سبيرغ في منطقة الألزاس الفرنسية بشرق البلاد، وأضاف أنه لا يوجد سبب للاشتباه في تورط طرف ثالث في هذه المرحلة.

وقالت شبكة "سي أن أن" إن الشيف الفرنسي إيريك ريبير عثر على بوردين في غرفته بالفندق دون حراك، وفي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر", كتب ريبير "كان أنتوني صديقي المفضل ملهما وكريما, وهو واحد من رواة القصص العظماء".

انطلقت شهرة بوردين في عام 2000 مع كتابه عن الطهي الذي حقق أعلى المبيعات ووصف فيه الأجواء خلف الكواليس في المطابخ الراقية، وكتب فيه بصراحة عن تجربته في إساءة استخدام المخدرات وتعاطيها ومن ضمنها الكوكايين.

جولة طاهٍ

كان أول برامجه التلفزيونية "جولة طاهٍ في شبكات الطعام" في عام 2002، وبعد ثلاث سنوات أعد لحساب قناة "ترافل" التلفزيونية برنامج "بلا حجز مع أنتوني بوردين" الذي توج بجائزتين من جوائز أيمي للبرامج التلفزيونية. وانتقل للعمل مع سي أن أن في عام 2013 في برنامج جديد عن الطهي والسفر حمل عنوان "أماكن غير معروفة"، والذي وصل إلى موسمه الـ11.

نشأ بوردين في حي ليونيا، أحد الأحياء الراقية في مدينة نيويورك، وكان والده مديرا تنفيذيا تخرج في جامعة ييل العريقة، كما عملت والدته محررة بارزة في صحيفة نيويورك تايمز.

تزوج بوردين مرتين، وكان زواجه الأول من زميلته في المدرسة الثانوية نانسي بوتكوسكي في عام 1985، بيد أنهما انفصلا, وبعد مرور عامين تزوج أوتافيا بوسيا، وله منها ابنة ولدت في عام 2007، وانفصلا في عام 2016.

وفي العام الماضي ارتبط بوردين بعلاقة عاطفية مع الممثلة الإيطالية آسيا أرجينتو، وأصبح مدافعا مفوها عن حركة "مي تو" المدافعة عن حقوق النساء بعد أن اتهمت أرجينتو المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستن باغتصابها.

ويأتي انتحار بوردين بعد أيام من انتحار شخصية شهيرة أخرى هي مصممة الأزياء والحقائب النسائية الشهيرة كيت سبيد التي توفيت منتحرة عن 55 عاما في منزلها في مانهاتن.