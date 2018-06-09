صلاح يسخر من راموس ويتحدث عن حلمه في كأس العالم

سخر المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، من تصريحات سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني، مشيرًا إلى أنه يحلم بصناعة التاريخ مع منتخب مصر في المونديال.

وأكد صلاح في حواره مع صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه لم يخبر راموس بأنه بخير، موضحًا أن ما قاله حول إمكانية مشاركته في الشوط الثاني يعد مضحكًا.

وكان راموس قد صرّح من قبل: "لقد تحدثت مع صلاح بالرسائل وهو في حالة جيدة"، مشيرا إلى أنه يعتقد أن المهاجم المصري كان بوسعه الاستمرار للشوط الثاني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتسبب راموس في إصابة صلاح على مستوى الكتف، خلال الشوط الأول من نهائي دوري الأبطال، الذي انتهى بفوز الملكي (3-1).

مشاركة مصر في المونديال

وحول وصول مصر لكأس العالم قال: "هذه المرة الأولى التي نصل فيها بعد 28 عامًا وهو أمر غير عادي، ورغم أننا حققنا أمم أفريقيا 3 مرات متتالية، إلا أننا لم ننجح في الصعود لكأس العالم، لذلك من الرائع التأهل حاليًا".

وأضاف: "أعتقد أننا فريق عظيم، ونملك مدربًا رائعًا مثل هيكتور كوبر، نحن نريد التأهل إلى الدور الثاني، والظهور بشكل جيد في البطولة".

وتتواجد مصر في المجموعة الأولى مع السعودية وأوروجواي وروسيا، وتلعب المباراة الأولى مع أوروجواي يوم 15 يونيو/حزيران الجاري.

وأردف نجم الريدز: "أريد مساعدة مصر للتأهل بتسجيل الأهداف، وتقديم الأفضل خلال المباريات".

وحول نقاط القوة في منتخب مصر، قال صلاح: "نحن مجموعة تلعب بصورة مختلفة مع كوبر عن المدرب السابق شوقي غريب، ولدينا نفس الهدف بمساعدة منتخب بلادنا، لكن لا أستطيع قول نقطة قوة واحدة".

دور كوبر

وعن شخصية هيكتور كوبر، رد صلاح: "هو مدرب جيد ولديه خبرة كبيرة، لقد نجح في تطوير أداء منتخب مصر وليس من الصعب القول بأنه مدرب جيد وشخص جيد أيضًا".

وتابع أفضل لاعب في قارة أفريقيا: "كوبر ساعدني فنيًا أن أدافع بصورة أفضل، كما وجد طريقة مختلفة من أجل تسهيل الأمور علي هجوميًا وأعتقد أنني تحسنت معه".

صناعة التاريخ

وبشأن الضغوطات المنتظرة في روسيا قال النجم المصري: "الضغط كان التأهل للمونديال، ونريد حاليًا صناعة التاريخ، وتحقيق شيء مختلف، لا نريد المشاركة في 3 مباريات فقط".

وحول احتمالية مواجهة إسبانيا في دور الـ16، قال نجم الريدز: "ربما نواجه إسبانيا أو البرتغال.. لاروخا منتخب عظيم ومن الصعب اللعب ضدهم لكن لا نعرف ماذا سيحدث".