انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن لفترة عامين

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، كلا من ألمانيا وبلجيكا وجنوب أفريقيا وجمهورية الدومنيكان وإندونيسيا لعضوية مجلس الأمن لفترة من عامين تبدأ في الأول من يناير 2019.

وحصلت إندونيسيا على أصوات أكثر من جزر المالديف لتفوز بالمقعد الوحيد الذي جرى التنافس عليه لمنطقة آسيا والمحيط الهادي بحصولها على 144 صوتا مقابل 46، بينما لم يكن هناك منافس للدول الأربعة المرشحة الأخرى، حسبما أفادت وكالة رويترز.

ويحتاج المرشحون الذين ليس لهم منافس إلى الحصول على أكثر من ثلثي الأصوات إجمالا بالجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان هناك 190 صوتا في الاقتراع الذي تم اليوم الجمعة.

وحصلت ألمانيا على 184 صوتا وبلجيكا على 181 وجنوب أفريقيا على 183 وجمهورية الدومنيكان على 184 في أول جولة من التصويت.

ويضم مجلس الأمن 15 عضوا بينها خمس دائمة العضوية (الاتحاد الروسي والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا) وعشر دول غير دائمة العضوية يجدد نصفها كل سنة لتتولى مهامها بعد ستة اشهر من التصويت.

والدول الخمس التي ستترك مقاعدها بنهاية العام الحالي هي هولندا والسويد وإثيوبيا وبوليفيا وكازاخستان، فيما تشغل المقاعد الخمسة التي لم تكن مطروحة هذا العام، ساحل العاج وغينيا الاستوائية والكويت وبيرو وبولندا.