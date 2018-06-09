موغيريني تلغي زيارتها إلى "إسرائيل"

ألغت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الجمعة، زيارتها المقررة إلى "إسرائيل" الإثنين القادم، بعد أن رفض رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو لقاءها أثناء تواجدها في "إسرائيل".

وكان من المقرر أن تشارك موغيريني في مؤتمر اللجنة اليهودية- الأميركية المُقام في "إسرائيل" الأسبوع القادم، بمشاركة المستشار النمساوي سيباستيان كورتس.

وقال مسؤول سياسي "إسرائيلي": "إن نتنياهو لا يستطيع لقاء موغيريني "لأنه يوجد وقت كافٍ لذلك في جدول أعماله".

وتتواجد موغيريني في الأردن، وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي" "إن إلغاء الزيارة تم بسبب عدم تطابق الوقت الممنوح لها في المؤتمر، مع جدول أعمالها".

ووجهت موغيريني انتقادات لاذعة لممارسات "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية في أكثر من مناسبة، ولذلك فإن وسائل الإعلام "الإسرائيلية" تساءلت إن كان إلغاء نتنياهو للقائه معها، يندرج في إطار "معاقبتها".

وقالت صحيفة "معاريف" في موقعها الالكتروني على الانترنت، إن "إسرائيل" باتت تنتهج سياسة جديدة في السنوات الأخيرة، وخصوصا منذ تسلّم دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة.

ويأتي هذا التطور بين "إسرائيل" والاتحاد الأوروبي، بعد أيام قليلة من جولة أوروبية أجراها نتنياهو في الدول العظمى الأوروبية: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، والتقى مع زعمائها.

وتقوم "إسرائيل" بالتمييز بين الاتحاد الأوروبي وأوروبا على ما يبدو، إذ أن إلغاء اللقاء يدلل على أن نتنياهو بات يؤمن بأن بلاده قادرة على السماح لنفسها بالتنازل والتغاضي، عن مندوبي دول وهيئات "غير مهمة" بالنسبة لها.

وسبق لنتنياهو أن رفض لقاء زيغمار غابرييل وزير خارجية ألمانيا الأسبق، حينما زار "إسرائيل" في إبريل- نيسان من العام الماضي، احتجاجا على لقاء رئيس الدبلوماسية الألمانية منظمات "إسرائيلية" يسارية.