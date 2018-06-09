الاحتلال يستنجد بهواة الطيران لإيجاد حلاً لأطباق غزة الورقية

توجهت قيادة الجيش "الإسرائيلي" ببيان عاجل للصناعات الجوية العسكرية "الإسرائيلية" ولهواة تطير الطائرات الصغير بأجهزة التحكم عن بعد لإيجاد حلاٍ يمكن من خلاله التغلب وهزيمة ظاهرة الاطباق الورقية الحارقة المنطلقة من قطاع غزة .

الإعلان لهواة الطائرات يأتي بعد فشل الجيش "الإسرائيلي" فشلاً ذريعاً في اياد حلاً للأطباق الورقية الحارقة التي تطلق من حدود قطاع غزة وأدت لأضرار جسيمة في الحقول والغابات "الإسرائيلية" حيث وصلت الخسائر لملايين الشواكل.

وبين موقع مفزاك ان جيش الاحتلال دعا كل من هو معني بالأمر للحضور لإجتماع خاص في هرتسليا ليعرض حلولاً ويطرح افكارا يمكن من خلالها ايجاد حلاً لظاهرة الاطباق الورقية التي تطلق من غزة .