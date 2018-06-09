الطقس: انخفاض الحرارة والاجواء تبقى حارة ومغبرة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم السبت صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن الأجواء الليلة ستكون صافية بوجه عام ولطيفة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غداً الأحد يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً الى حار ومغبر في بعض المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما الاثنين فيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق ومغبرا في بعض المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء يكون الجو غائماً جزئياً وربيعيا لطيفا ومعتدلاً في معظم المناطق ومغبرا في بعض المناطق، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.