127 شهيداً و 14700 اصابة حصيلة اعتداءات الاحتلال منذ 30 مارس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة اعتداء الاحتلال الصهيوني منذ انطلاق مسيرة العودة الكبرى في 30 مارس وحتى اللحظة هي127 شهيداً و 14700 اصابة بجراح مختلفة و اختناق بالغاز شرق قطاع غزة.

و شارك الآلاف من أبناء شعبنا اليوم الجمع في مسيرة "مليونية القدس" التي انطلقت في ذكرى يوم القدس العالمي عند النقاط الخمس على حدود قطاع غزة الشرقية.

و قامت قوات الاحتلال بإستهداف المتظاهرين بالرصاص و قنابل الغاز، مما أدى لاستشهاد 4 مواطنين و اصابة مئات آخرين بينهم أطفال و صحفيين و أفراد اسعاف.

و يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن استشهاد أربعة مواطنين، وإصابة 525 مواطناً بجراح مختلفة ما بين الرصاص الحي والاختناق، بينهم صحفيين خلال مشاركتهم في مسيرة العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الصحة الدكتور أشرف القدرة أن الشهداء الثلاثة هم: عماد نبيل ابو درابي 26عام شرق جباليا، والشهيد زياد جادالله عبدالقادر البريم شرق خان يونس، والطفل هيثم محمد الجمل"14عاما" برصاص الاحتلال شرق رفح، و ويوسف الفصيح (29 عامًا) شرق غزة، و 525 إصابة بينهم خمس إصابات بحالة الخطر،

وأكد أن الاحتلال استهدف سيارات الإسعاف بقنابل الغاز بشكل مباشر شرق خانيونس، وإصابة سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر بقنبلة غاز مباشرة بالزجاج الأمامي ما أدى لتهشيمه.