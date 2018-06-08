الاحتلال ينشر مزيداً من بطاريات القبة الفولاذية تحسباً لاطلاق صواريخ من غزة

ذكر موقع صحيفة معاريف العبرية بأن جيش الاحتلال قام بنشر المزيد من بطاريات القبب الفولاذية على حدود قطاع غزة خشية من قيام المنظمات الفلسطينية في غزة بإطلاق قذائف هاون وصواريخ بعد احادث اليوم التي أودت بحياة اربعة شهداء ومئات الجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن استشهاد أربعة مواطنين، وإصابة 525 مواطناً بجراح مختلفة ما بين الرصاص الحي والاختناق، بينهم صحفيين خلال مشاركتهم في مسيرة العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الصحة الدكتور أشرف القدرة أن الشهداء الثلاثة هم: عماد نبيل ابو درابي 26عام شرق جباليا، والشهيد زياد جادالله عبدالقادر البريم شرق خان يونس، والطفل هيثم محمد الجمل"14عاما" برصاص الاحتلال شرق رفح، و ويوسف الفصيح (29 عامًا) شرق غزة،و 525 إصابة بينهم خمس إصابات بحالة الخطر،

وأكد أن الاحتلال استهدف سيارات الإسعاف بقنابل الغاز بشكل مباشر شرق خانيونس، وإصابة سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر بقنبلة غاز مباشرة بالزجاج الأمامي ما أدى لتهشيمه.