حماس: موجات مسيرة العودة ستتواصل حتى تحقق أهدافها

أكدت حركة حماس اليوم الجمعة، أن موجات مسيرة العودة وكسر الحصار ستتواصل حتى تحقق المسيرة أهدافها.

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم في بيان لها يوم الجمعة، إن خروج جماهير شعبنا في ‎"مليونية القدس" اليوم تعد واحدةً من موجات ‎مسيرة العودة.

وشدد على أن هذه المليونية "تثبت مرة أخرى أن القدس هي جوهر الصراع مع المحتل، وأن مصير المدينة يكتبه الثائرون، وليس قلم ‎الرئيس الأمريكي ترامب (في إشارة لإعلانه القدس المحتلة عاصمة للاحتلال).

وأوضح أن "مليونية القدس" رسالة تفيد بأن "إسرئيل" هي عدو الأمة المركزي، وأن مواجهة هذا العدو تتطلب تجميع جهود الأمة، ونبذ الخلافات بين مكوناتها.

وقمعت قوات الاحتلال "مليونية القدس" اليوم شرقي قطاع غزة في الجمعة الـحادية عشر لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين بينهم طفل، وإصابة أكثر من 500 بالرصاص والاختناق، ليرفع عدد الشهداء في غزة منذ انطلاق فعاليات المسيرة من يوم 30 مارس/ أذار إلى 124 شهيدًا، ونحو 14 ألف مصاب.