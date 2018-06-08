الاحتلال يزعم تعرض موقع عسكري شمالي القطاع لإطلاق نار

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، تعرض أحد المواقع العسكرية إلى الشمال من قطاع غزة لإطلاق نار دون وقوع إصابات.

وادعى الناطق العسكري الإسرائيلي أن نيرانًا أطلقت من القطاع أصابت موقعًا عسكريًا متسببةً بأضرار دون وقوع إصابات.

وقمعت قوات الاحتلال "مليونية القدس" اليوم شرقي قطاع غزة في الجمعة الـ11 لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين- بينهم طفل- وإصابة أكثر من 500 بالرصاص والاختناق، ليرفع عدد الشهداء في غزة منذ انطلاق فعاليات المسيرة يوم 30 مارس/ أذار إلى 124 شهيدًا، ونحو 14 ألف مصاب.