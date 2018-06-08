مساعدات مغربية "متنوعة" تصل القاهرة في طريقها لقطاع غزة

وصلت المساعدات المغربية اليوم الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة محملة على متن 17 طائرة تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية، وهي في طريقها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وأُرسلت المساعدات الإنسانية والطبية، بناءً على توجيهات من العاهل المغربي الملك محمد السادس لمساندة الشعب الفلسطيني.

وأشرف على عملية وصول المساعدات سفير المغرب في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أحمد التازي، التي تشمل إقامة مستشفى ميداني للقوات المسلحة الملكية المغربية في قطاع غزة يتضمن كافة التخصصات الطبية كجراحة العظام، والجهاز الهضمي، وطب الأطفال، والعيون، والأذن والأنف والحنجرة، بالإضافة إلى الأدوية العاجلة والمواد الغذائية والإنسانية.

وقال مصدر مسؤول مغربي، إن المستشفى الميداني يشمل طاقم طبي عدده 97 شخصا منهم 13 طبيبا، و21 ممرضا، إضافة لعدد من الإعلاميين المغاربة، كما يحتوي على 25 طن أدوية عاجلة ستوزع على عدد من المستشفيات الفلسطينية في القطاع.

وأضاف أن المساعدات الغذائية المقدمة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس تبلغ 113 طنا، بالإضافة إلى 5000 غطاء.

وبين أن الملك محمد السادس، وبصفته رئيس لجنة القدس، أعطى تعليماته العاجلة لتوجيه مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني الذي يعاني من حصار وعدوان إسرائيلي خانق.