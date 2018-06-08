بعد السعودية.. هل تفتح السودان مجالها الجوي "لإسرائيل"

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" صباح اليوم الجمعة، أن شركة الخطوط الجوية الكينية قدمت طلبًا رسميًا إلى السلطات السودانية لتسمح لها بعبور رحلاتها الجوية المتجهة إلى "إسرائيل" عبر مجالها الجوي، ويأتي ذلك في أعقاب سماح السعودية للرحلات التابعة لشركة "طيران الهند" من وإلى "إسرائيل"، بالعبور من أجوائها، في خطوة اعتبرتها "إسرائيل" تاريخية و"أول علاقة مدنية مع السعودية".

الجدير ذكره أن السودان لا تمتلك علاقات دبلوماسية رسمية معلنة مع إسرائيل وخلال السنوات بين 2008-2014؛ شكّلت الخرطوم هاجسًا أمنيًا مقلقًا "لإسرائيل" على خلفية اتهامها للسودان بأنه يشكل قاعدة لعبور وتهريب الأسلحة الإيرانية إلى غزة، وادعت أن مصدر السلاح يأتي من مصنع اليرموك للتصنيع العسكري، وأن خبراء إيرانيين ينتجون فيه صواريخ تهرّب لحماس على حد زعمها.

وتعتزم شركة الطيران الكينية إطلاق خط رحلات أسبوعية بين مطار بن غوريون ونيروبي في أوائل عام 2019 المقبل، وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اجتمع أمس الخميس، مع رئيس شركة الطيران الكينية سيباستيان ميكوس، لتعزيز الرحلات الجوية بين الجانبين.