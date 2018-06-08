"نتنياهو" يرفض لقاء مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي

كشفت القناة الثانية العبرية اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة الإسرائيليّة "بنيامين نتنياهو"، رفض لقاء مسؤولة العلاقات الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، خلال زيارته لأوروبا، الأسبوع الماضي.

وردًا على رفض نتنياهو إجراء اللقاء، قام الاتحاد الأوروبيّ بإلغاء زيارة لها للقدس، الأسبوع المقبل، كان من المقرّر أن تلقي فيها كلمة أمام منتدى سياسي.

وموغريني، التي تتواجد حاليًا في العاصمة الأردنيّة، عمّان، وصف مسؤول إسرائيليّ مواقفها بأنها "معاديّة جدًا لإسرائيل".

وتأتي أزمة إلغاء اللقاءات بعد المواقف الحادّة للاتحاد الأوروبيّ من قرار الولايات المتحدة الأميركيّة نقل سفارتها إلى القدس المحتلّة في كانون أول/ديسمبر الماضي.