باكستان تحيي "يوم القدس" العالمي

احتشد مئات الباكستانيين، اليوم الجمعة، في العاصمة إسلام أباد وغيرها من المدن الرئيسية للمشاركة في تظاهرات "يوم القدس" العالمي.

ويعود تنظيم المسيرات في يوم القدس العالمي إلى عام 1979، حيث نظمت أول مسيرة في طهران بأمر الخميني، دعمًا للقضية الفلسطينية، ولمناهضة السيطرة الإسرائيلية على مدينة القدس.

وشهدت تظاهرات اليوم في باكستان، حرق دمية على شكل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى حرق العلم الإسرائيلي، حسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وفي السياق، طالب المتظاهرون الدول الإسلامية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، ودعم النضال الفلسطيني، وفق المصدر ذاته.

يشار أن باكستان وإسرائيل لا تربطهما أية علاقات دبلوماسية.