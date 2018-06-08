موغيريني تلغي زيارة إلى "إسرائيل" بسبب رفض نتنياهو لقاءها

ألغت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، "فيديريكا موغيريني"، الجمعة، زيارة كانت مقررة الأسبوع المقبل إلى "إسرائيل"، بسبب رفض رئيس وزراء الأخيرة بنيامين نتنياهو لقاءها، بحسب إعلام عبري.

وذكرت القناة العبرية الثانية، اليوم، أن موغيريني كانت من المقرر أن تشارك في مؤتمر عالمي تنظمه اللجنة اليهودية - الأمريكية، الاثنين المقبل بمدينة القدس.

وأضافت أن المسؤولة الأوروبية ألغت مشاركتها في المؤتمر بسبب رفض نتنياهو الاجتماع بها.

ونقلت القناة عن مصدر سياسي "إسرائيلي"، قوله إن نتنياهو رفض الاجتماع بموغيريني بحجة "ارتباطاته بجدول أعمال كبير".

وقال المصدر إن "نتنياهو في الحقيقة ألغى اجتماعه بوزيرة خارجية دول الاتحاد الأوروبي بسبب مواقفها المعادية جدًا لإسرائيل".

وأشارت القناة الثانية أن موغريني بعثت لمكتب نتنياهو لترتيب موعد معه، لكن الأخير لم يرد عليها.

واعتبرت القناة أن هذه الحادثة قد تزيد من تدهور العلاقات بين الجانبين في ظل التوتر الذي يشوبها في الآونة الأخيرة.

ورفض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خطوة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس، والتي نفذت الشهر الماضي.

وسبق أن أكدت موغريني في تصريحات صحفية أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، يعيق "تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين".

وافتتحت السفارة الأمريكية لدى "إسرائيل" مقرها الجديد في القدس، في 14 مايو/ أيار الماضي، تنفيذًا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي اتخذه في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2017، ما أشعل غضبًا في الأراضي الفلسطينية، وتنديدًا إسلاميًا وعربيًا ودوليًا.