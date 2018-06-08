شرطة الاحتلال تحقق مع نتنياهو وزوجته الثلاثاء

ذكرت القناة العبرية العاشرة، اليوم الجمعة، أن الشرطة ستحقق مجددًا مع رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو وزوجته، الثلاثاء المقبل.

وحسب القناة، فإنه سيتم التحقيق مع نتنياهو وزوجته في نفس الوقت، لكن في مكانين مختلفين.

وأشارت أن التحقيق مع نتنياهو سيكون في الملفين "1000 و2000"، فيما سيتم التحقيق مع زوجته سارة في قضايا أخرى إلى جانب شهادتها بشأن ذات الملفين.

وحول "الملف 1000" فهو يتعلق بتلقي نتنياهو رشوة من رجل الأعمال الملياردير، أرنون ميلتشين، مقابل صفقات تجارية، وتوسط نتنياهو له للحصول على تأشيرة دخول مدتها 10 سنوات للولايات المتحدة الأمريكية.

أما "الملف 2000" فيتعلق بمساومة نتنياهو لناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، مقابل التضييق على منافستها صحيفة "يسرائيل هيوم".

وأوصت الشرطة "الإسرائيلية" قبل نحو 3 أشهر ونصف بإدانة نتنياهو بتهم تلقي الرشى والاحتيال وخيانة الأمانة في ملفي التحقيق "1000" و"2000"، لكن لا يزال يتعين على المستشار القانوني للحكومة نفيخاي ماندلبليت اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيقدم لائحة اتهام ضده أم لا.